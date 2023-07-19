Зінченко навчить: зірковий новачок Арсеналу зганьбився під час челенджу у США – курйозне відео

Кай Хаверц став першим за п'ять років гравцем, який не пройшов конкурс із пробиття зльоту. Німець не зміг реалізувати жодну спробу.

Цього літа Арсенал проводить активну трансферну кампанію, пише 24 канал. Команда Мікеля Артети витратила більше 200 мільйонів євро на трьох новачків.

До теми Переплутав ворота: одноклубник Зінченка забив гол із 35 метрів, але є нюанс – курйозне відео

Мова про Кая Хаверца, Юр'єна Тімбера та Деклана Райса. Тим часом "каноніри" відправили на передсезонний збір у США, де зіграють низку матчів.

Перший з них пройде 20 липня проти зірок МЛС. В рамках розігріву гравці Арсенала провели цікавий челлендж, в рамках якого новачку Каю Хаверцу треба було забити 14 разів зльоту після подач від Жоржиньо та Тімбера.

Втім німець, на якого клуб витратив 70 мільйонів євро, примудрився зганьбитися. Жоден із його 14-ти ударів зльоту так і не став влучним.

Відео фейлу від Хаверца:

Таким чином, Кай став першим гравцем, який не забив ані м'яча у цьому челленджі, який проходить з 2018 року. Окрім матчу проти зірок МЛС, Арсенал також зіграє у США проти Манчестер Юнайтед (23 липня) та Барселони (27 липня).

Читайте також За Мудрика стільки не пропонували: Арсенал провернув один з найдорожчих трансферів АПЛ

Минулого сезону команда Зінченка ледь не стала чемпіоном, але у підсумку посіли друге місце. Новий турнір АПЛ Арсенал почне 12 серпня матчем протягом Ноттінгем Форест.