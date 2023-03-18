Прізвище занадто довге: Верес відзначився курйозним моментом з футболкою свого гравця – фото

Персонал рівненського клубу допустив помилку під час підготовки форми до матчу з Дніпром-1. Через це Олександр Лебеденко бігав у футболці з неправильним прізвищем.

Цими вихідними в УПЛ проходять матчі 18 туру. В одному з поєдинків Верес приймав одного з лідерів турнірної таблиці Дніпро-1, пише 24 канал.

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Команда Юрія Вірта нічого не змогла вдіяти з дніпрянами, мінімально програвши через гол Піхальонка. Втім рівненці змогли відзначитись курйозом у цій грі.

Весь матч на полі провів півзахисник Олександр Лебеденко. Футболіст вийшов під звичним 15-им номером, але його прізвище було написано з помилкою – Лебедко. Схоже, що для правильного варіанту не вистачило місця.



Помилка на футболці Олександра Лебеденка / скрін з трансляції

До слова, 33-річний гравець перейшов у Верес тільки минулого літа із першолігового Альянсу. У 18-ти матчах він забив один гол та віддав одну результативну передачу.

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Наразі Верес йде на 11 місці в турнірній таблиці УПЛ. Команда з Рівного всього на один бал випереджає зону перехідних матчів.

Відеоогляд матчу Верес – Дніпро-1: