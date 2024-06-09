Зірковий конкурент Луніна підбив підсумки сезону й відзначив роль українця в успіху Реала

Один з найкращих воротарів світу Тібо Куртуа пропустив майже повністю кампанію-2023/2024. Він травмував спочатку одне коліно, а після відновлення – пошкодив інше.

Остаточно бельгієць відновився тільки у травні та провів загалом за Реал 5 поєдинків. У них голкіпер не пропустив жодного м'яча, зокрема, й у фіналі Ліги чемпіонів.

Читайте також Є все, щоб бути номером один у Реалі, – Лунін оцінив свої виступи в сезоні-2023/2024

Підсумки сезону від Куртуа

Після завершення такого складного для себе сезону Тібо Куртуа підбив йому підсумки. Він подякував усім причетним до Реала за підтримку.

"Це був дуже довгий і важкий рік, але я дуже вдячний за підтримку роздягальні, моїх товаришів по команді, медичного персоналу, тренерів і вболівальників. Я дуже щасливий. Я зміг завершити сезон з п'ятьма сухими матчами, це було дуже добре", – сказав бельгієць.

Окремо Тібо Куртуа висловився про Андрія Луніна. Він відзначив рівень українського воротаря та його внесок в успішну кампанію "вершкових":

Однак, коли я не грав, то був спокійним. Я думаю, що Андрій Лунін провів чудовий сезон, і ми повинні йому подякувати, я знав, що з ним все гаразд.

Зазначимо, що в кампанії-2023/2024 мадридський Реал виграв 3 трофеї – Лігу чемпіонів Суперкубок та чемпіонат Іспанії.

. У кожному з цих турнірів переважну більшість матчів відіграв український воротар. Усього на рахунку Андрія Луніна 31 поєдинок, в яких він 12 разів залишав свої ворота "сухими" та пропустив 32 м'ячі.

Нагадаємо, що його чинний контракт з "вершковими" закінчується вже 30 червня 2025 року й уже в нинішнє міжсезоння український голкіпер може змінити клубну прописку. Головним претендентом вважається Манчестер Юнайтед.