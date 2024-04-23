"Лунін добре справляється": Куртуа не поспішає повертати собі місце у воротах Реала
Джерело:Madrid Xtra
Конкурент Андрія Луніна за місце у воротах Реала Тібо Куртуа відповів на запитання про своє повернення до тренувань у загальній групі. Бельгійський голкіпер не поспішає повертати собі місце в стартовому складі.
31-річний воротар мадридського Реала та національної збірної Бельгії Тібо Куртуа, який вже довгий час відновлюється після травм, відповів на запитання про своє повернення до тренувань у загальній групі "вершкових".
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Тібо Куртуа не поспішає боротися з Луніним за місце у воротах
Бельгійський голкіпер не поспішає повертати собі місце у воротах Реала, оскільки, за його словами, в українця Андрія Луніна не виникає жодних проблем на останньому рубежі оборони.
Лунін добре справляється, тож немає жодної терміновості,
– зазначив Куртуа.
У свою чергу, Куртуа, який протягом останніх чотирьох років був безальтернативним основним голкіпером мадридського Реала, через пошкодження ще не виходив на поле в поточному сезоні.