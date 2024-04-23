"Лунін добре справляється": Куртуа не поспішає повертати собі місце у воротах Реала

Конкурент Андрія Луніна за місце у воротах Реала Тібо Куртуа відповів на запитання про своє повернення до тренувань у загальній групі. Бельгійський голкіпер не поспішає повертати собі місце в стартовому складі.

31-річний воротар мадридського Реала та національної збірної Бельгії Тібо Куртуа, який вже довгий час відновлюється після травм, відповів на запитання про своє повернення до тренувань у загальній групі "вершкових".

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Тібо Куртуа не поспішає боротися з Луніним за місце у воротах

Бельгійський голкіпер не поспішає повертати собі місце у воротах Реала, оскільки, за його словами, в українця Андрія Луніна не виникає жодних проблем на останньому рубежі оборони.

Лунін добре справляється, тож немає жодної терміновості,

– зазначив Куртуа.

У поточному сезоні Андрій Лунін провів за Реал 28 поєдинків, у яких пропустив 25 м'ячів. 12 разів український голкіпер зберіг ворота королівського клубу в недоторканності.

У свою чергу, Куртуа, який протягом останніх чотирьох років був безальтернативним основним голкіпером мадридського Реала, через пошкодження ще не виходив на поле в поточному сезоні.