КуПС – Ворскла: де дивитися матч Ліги конференцій

21 липня 2021 , 23:25
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Джерело:

24 канал

У четвер, 22 липня, полтавська Ворскла стартує в новому сезоні. Підопічні Юрія Максимова проведуть перший офіційний поєдинок у Фінляндії, в місті Куопіо, на місцевому однойменному стадіоні, проти команди КуПС.

Гра запланована на четвер, 22 липня 2021 року, а стартовий свисток прозвучить о 19:00.

До слова Ворскла вилетіла до Фінляндії на історичний матч Ліги конференцій: склад команди

КуПС – Ворскла: де дивитися матч

В прямому ефірі поєдинок в Україні транслюватиме телеканал "Футбол 2".

Також пряму онлайн відеотрансляцію матчу Ліги конференцій забезпечить один з ютуб-каналів (наразі точно не відомо). Посилання на трансляцію з'явиться в день гри.

  • Матч-відповідь команд відбудеться через тиждень, 29 липня, в Полтаві на стадіоні "Ворскла" імені Олексія Бутовського (початок – о 19:00).
Автор: Юрій Семенюк