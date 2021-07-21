КуПС – Ворскла: де дивитися матч Ліги конференцій

23:25

У четвер, 22 липня, полтавська Ворскла стартує в новому сезоні. Підопічні Юрія Максимова проведуть перший офіційний поєдинок у Фінляндії, в місті Куопіо, на місцевому однойменному стадіоні, проти команди КуПС.