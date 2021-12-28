Купка скигліїв, – легенда МЮ знищив футболістів після втрати 3 очок із аутсайдером АПЛ
Джерело:Sky Sports
У 19 туру АПЛ Манчестер Юнайтед розписав мирову з Ньюкаслом. Такий результат не сподобався ексгравцю "червоних дияволів".
Невілл: Руки у повітрі, скарги на все
46-річний Гарі Невілл, який після кар'єри футболіста є власником клубу Солфорд, розкритикував гру Манчестер Юнайтед. Колишній гравець, який віддав цьому клубу усю кар'єру, прокоментував поєдинок проти аутсайдера сезону Ньюкасла.
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Легендарний захисник МЮ назвав футболістів команди купкою скигліїв, які не грають, а лише висловлюють претензії до головного арбітра. Він не побачив в очах гравців того вогника, який би міг привести команду до перемоги у цій зустрічі.
"Жодного пресингу, жодної наполегливості. Це основи футболу, у кожному єдиноборстві, яке вони програвали. Це був поганий виступ. Немає жодної єдиної речі, яка б вдалася команді. Немає жодного гравця, який міг би сказати після першого тайму, що він зробив свою роботу", – розповів ексгравець.
Вони просто купка скигліїв. Постежте за ними на полі. Руки у повітрі, скарги на все. Вони звільнили останнього менеджера і звільнять багатьох інших, якщо продовжуватимуть так само,
– сказав Невілл.
Матч завершився мировою 1:1. Нічия не дозволила "червоним дияволам" підійнятись вище у турнірній таблиці. МЮ з 28 очками посідає 7 місце в АПЛ. Їх суперник Ньюкасл йде у зоні вильоту – 19-та позиція.
Хто такий Гарі Невілл
- У минулому правий захисник Манчестер Юнайтед. Футболіст протягом усієї кар'єри виступав лише за англійський клуб.
- Невілл із команди до 18 років перейшов в основу МЮ.
- У лютому 2011 року повішав бутси на цвях.
- Загалом за "червоних дияволів" грав протягом 1994 – 2011 років. Невілл відіграв у футболці клубу з Манчестера 600 поєдинків, у яких забив лише 7 голів та зробив 48 асистів.