Фейл перетворився в гольовий пас: українець насмішив курйозним моментом в чемпіонаті Польщі

Півзахисник Ракува Владислав Кочергін допоміг своїй команді здолати на виїзді Легію. При цьому асист українця викликав чимало сміху у фанатів команди.

В чемпіонаті Польщі тривають матчі 8 туру місцевої Екстракляси. Одним із центральних в турі була битва Ракува на виїзді проти столичної Легії. Ці клуби є серед претендентів на чемпіонство, пише 24 Канал.

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Повеселив фанатів

З перших хвилин за гостей вийшов український півзахисник Владислав Кочергін. Зустріч не була насичена небезпечними моментами, а її результат визначив єдиний гол перед перервою.

Забивати його мав як раз Кочергін, опинившись із м'ячем у 4-5 метрах від воріт Легії. Втім Владислав на рівному місці не зміг влучити у м'яч, щоб відправити його в сітку.

Тим не менш, на допомогу Владиславу прийшов Жан Карлос. Від українця м'яч відлетів до бразильця і той вже добив його у ворота Легії. Таким чином, попри смішний фейл, Кочергін записав на свій рахунок асист.

Відео смішного моменту з Кочергіним:

Це перша результативна дія Владислава у цьому сезоні. Загалом українець виступає за Ракув з березня 2023 року. За цей час він встиг відзначитись 20 голами та сімома асистами у 106 матчах.

Крім того, у 2023 році Кочергін став чемпіоном Польщі із Ракувим. Зараз же його команда ділить 4 та 5 місця із Легією, відстаючи на п'ять очок від лідера Леха.