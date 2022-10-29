Український форвард підкоряє Шотландію: Кухаревич забив у другому матчі поспіль

Нападник Гіберніана Микола Кухаревич допоміг своїй команді перервати серію із трьох поразок. Українець стає лідером атак шотландців.

У матчі 13-го туру шотландської Прем'єр-ліги Гіберніан на своєму полі приймав Сент-Міррен. Справжнім героєм поєдинку став український форвард господарів поля Микола Кухаревич. Вже на 5-й хвилині 21-річний футболіст забив гол, але арбітр скасував взяття воріт після перегляду VAR.

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Та все ж Кухаревич не залишив поле без забитого м’яча. На 63-й хвилині зустрічі Микола подвоїв перевагу своєї команди. У підсумку Гіберніан здобув перемогу з рахунком 3:0 та піднявся на третю сходинку турнірної таблиці.

Зазначимо, що Кухаревич забив у другому матчі поспіль. Минулого туру гравець молодіжної збірної України відзначився у воротах Сент-Джонстона.