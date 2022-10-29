Український форвард підкоряє Шотландію: Кухаревич забив у другому матчі поспіль
Нападник Гіберніана Микола Кухаревич допоміг своїй команді перервати серію із трьох поразок. Українець стає лідером атак шотландців.
У матчі 13-го туру шотландської Прем'єр-ліги Гіберніан на своєму полі приймав Сент-Міррен. Справжнім героєм поєдинку став український форвард господарів поля Микола Кухаревич. Вже на 5-й хвилині 21-річний футболіст забив гол, але арбітр скасував взяття воріт після перегляду VAR.
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Та все ж Кухаревич не залишив поле без забитого м’яча. На 63-й хвилині зустрічі Микола подвоїв перевагу своєї команди. У підсумку Гіберніан здобув перемогу з рахунком 3:0 та піднявся на третю сходинку турнірної таблиці.
Зазначимо, що Кухаревич забив у другому матчі поспіль. Минулого туру гравець молодіжної збірної України відзначився у воротах Сент-Джонстона.
- Цікаво. Микола Кухаревич є вихованцем луцької Волині. У чемпіонаті України грав у складі львівського Руха, за який провів 24 матчі і забив 4 голи.
- Влітку 2021 року форвард підписав контракт із французським Труа, а Рух отримав 300 тисяч євро за трансфер.
- У минулому сезоні Кухаревич виступав у складі бельгійського Левена, але забитими м’ячами не відзначався.
- Кухаревич перейшов до Гіберніана з Труа на початку вересня на правах оренди до кінця сезону.