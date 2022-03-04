Кухаревич, який грає у Бельгії, допомагає закупляти медикаменти для ЗСУ

Микола Кухаревич виступає у Бельгії, але і там знайшов можливість допомогти українській армії. Форвард Левена займається купівлею медичних препаратів.

Коли відстань не є перепоною для допомоги

19-річний колишній футболіст Руху Микола Кухаревич не зміг обійти стороною той жах, який зараз відбувається в Україні. Жахіття, яке з собою принесли російські окупанти, які прикривались "мирною операцією".

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Наразі форвард виступає у бельгійському Левені, але його контракт належить Труа з Франції. На відстані Кухаревич теж допомагає рідній країні, яка дає гідну відсіч Росії.

Нападник молодіжної збірної України закуповує медичні препарати.

Дякую за підтримку при закупівлі медикаментів для ЗСУ! Всі ліки передані в Будинок воїна (вул. Короленка, 1а) Приєднуйтесь! Допомагаємо разом, бо в єдності наша українська сила!,

– йдеться у пості художниці Роксолани Йолич.

Ще на початку війни Кухаревич був поміж тих спортсменів, які вимагали ізолювати росіян від спортивного світу.

Нагадаємо, що Микола Кухаревич лише нещодавно розпочав грати за кордоном – у серпні 2021 року перейшов із львівського Руху у французьке Труа.

У сезоні-2021/2022 провів 5 матчів за обидва клуби, у яких не відзначився результативними діями.

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