Кухаревич відзначився асистом у дебютному матчі у шотландській Прем’єр-лізі

Нападник молодіжної збірної України Микола Кухаревич 17 вересня дебютував за шотландський Хіберніан. Українець вийшов у стартовому складі нової команди.

Хіберніан – Абердін 3:1

Голи: Бойл, 45+1 (п), Кемпбел, 62, 73 – Дак, 4

У суботу, 17 вересня, Хіберніан здолав Абердін в рамках 8-го туру чемпіонату Шотландії – 3:1, пише 24 канал.

Читайте також Сенсаційна поразка Баварії, перемога Боруссії Д у рурському дербі: результати 7 туру Бундесліги

У цьому поєдинку у складі Хіберніана дебютував український нападник Микола Кухаревич. Вихованець львівського Руха на 73-й хвилині віддав результативну передачу на Джоша Кемпбелла, який і поставив крапку у матчі.

Форвард вийшов у стартовому складі команди. На 73-й хвилині українець віддав результативну передачу на Джоша Кемпбелла, котрий встановив остаточний рахунок у матчі.

Кухаревич провів на полі 85 хвилин у своєму дебютному матчі після оренди з Труа.

Що відомо про гравця