Кухаревич відзначився асистом у дебютному матчі у шотландській Прем’єр-лізі
Нападник молодіжної збірної України Микола Кухаревич 17 вересня дебютував за шотландський Хіберніан. Українець вийшов у стартовому складі нової команди.
Хіберніан – Абердін 3:1
Голи: Бойл, 45+1 (п), Кемпбел, 62, 73 – Дак, 4
У суботу, 17 вересня, Хіберніан здолав Абердін в рамках 8-го туру чемпіонату Шотландії – 3:1, пише 24 канал.
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У цьому поєдинку у складі Хіберніана дебютував український нападник Микола Кухаревич. Вихованець львівського Руха на 73-й хвилині віддав результативну передачу на Джоша Кемпбелла, який і поставив крапку у матчі.
Форвард вийшов у стартовому складі команди. На 73-й хвилині українець віддав результативну передачу на Джоша Кемпбелла, котрий встановив остаточний рахунок у матчі.
Кухаревич провів на полі 85 хвилин у своєму дебютному матчі після оренди з Труа.
Що відомо про гравця
- Кухаревич приєднався до команди на початку вересня на правах оренди. Однак українець не відразу зміг вийти на поле, скільки мав проблеми з документами.
- Хіберніан має 11 очок та піднявся на четверте місце Прем’єр-ліги. У наступному матчі команда Кухаревича зіграє з Рос Каунті.
- Кухаревич виступає за Хіберніан на правах оренди з Труа, котра розрахована до кінця цього сезону.