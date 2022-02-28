Куди ви, су*а, їдете, ідіть на**й, – Воронін прокляв російських військових

Колишній форвард збірної України, а нині асистент головного тренера Динамо Москва Андрій Воронін, жорстко виступив проти російських окупантів.

Він виїхав із країни-агресора першого ж дня вторгнення військ в Україну – 24 лютого. Повідомлялося, що Воронін пропустив матч із Хімками 26 лютого.

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Уродженець Одеси не зміг стримати емоцій після віроломного вторгнення армії Путіна.

"Прокиньтеся, люди, це по-вашому світ? Відкрийте свої очі, достатньо мовчати і вдавати, ніби нічого не відбувається. Куди ви, су*а, їдете? Нам не потрібна ваша допомога! Ідіть на**й!, – написав Воронін.

Зазначимо, що зараз Андрій Воронін працює помічником головного тренера московського Динамо.

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