Подолав депресію: Артем Мілевський анонсував гучне повернення вперше під час війни

Колишній футболіст Динамо більше року не з'являвся у публічному просторі та переживав нелегкі часи. Втім схоже, що Артем готовий знову записувати відео.

Після завершення ігрової кар'єри Артем Мілевський почав кар'єру блогера, відкривши на ютубі канал "Міля". Втім після початку повномасштабної війни етнічний білорус зник з медійного простору.

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Чимало футбольних персон розповідали, що у Артема депресія через війну і той почав пиячити. Ці чутки лише підігрівались через відсутність Мілевського у ЗМІ.

Фанати на сторінці Артема в інстаграм закликають його відновити ютуб-канал. І ось нарешті нападник згадав про нього, анонсувавши нові відео.

Під звук сирен. А взагалі скоро на каналі "Міля" дещо з'явиться. Доброго всім ранку та мирного тижня,

– написав на своїй сторінці в інстаграм Мілевський.

На початку 2023-го Артем відвідав матч Динамо – Інгулець і шокував своїм зовнішнім виглядом. Схоже, що футболіст суттєво набрав вагу і має якісь проблеми зі здоров'ям.

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Пізніше екстренер Динамо Олександр Хацкевич розповідав, що Мілевському необхідна психологічна допомога. Нагадаємо, що на ютуб-каналі "Міля" більше 120 тисяч підписників.

Кар'єра Мілевського