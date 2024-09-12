Тенісистка з Росії мало не розбила собі голову ракеткою від нервів: відео скаженого вчинку

Вероніка Кудерметова вважалась однією із фавориток змагання у мексиканській Гвадалахарі. Втім вже у другому колі дівчина примудрилась програти майже виграний матч.

У мексиканській Гвадалахарі продовжується престижний жіночий турнір категорії WTA500. На турнір потрапили 28 спортсменок з усього світу, пише 24 Канал.

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Нерви росіянки

Серед них була і "нейтральна" росіянка Вероніка Кудерметова. 42-ий номер рейтингу WTA без проблем пройшла перше коло, вибивши Сакію Вікері зі США.

А ось у другому раунді Вероніці дала бій перша ракетка Колумбії Каміла Осоріо. У першому та другому сетах дівчини обмінялись перемогами на тайбрейку.

У третьому все було в руках росіянки, яка повела по геймах 5:0. Проте довести справу до кінця Кудерметова не змогла і програла наступні сім геймів Осоріо.

Звісно, такий провал сильно роздратував Вероніку і під час однієї з невдач росіянка ледь не розбила собі голову ракеткою. Кудерметова двічі вдарила себе по лобу з усієї сили, після чого розсміялась.

Відео зриву від Кудерметової:

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Зрештою Осоріо таки пройшла суперницю та вийшла у чвертьфінал на іншу росіянку Каміллу Рахімову. Єдиною представницею України на змаганні у Гвадалахарі була Ангеліна Калініна. Українка поступилась вже у першому колі Ренаті Сарасуа з Мексики.