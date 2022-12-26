Заміна для Довбика: тренер Дніпра-1 потролив зірку ЧС-2022, запросивши його в УПЛ

Олександр Кучер назвав ідеального кандидата для ролі основного нападника Дніпра-1. Правда, його ціна у шість разів вища за вартість всіх футболістів клубу.

Перше коло УПЛ сезону 2022-2023 лідером завершив Дніпро-1. Команда Олександра Кучера восени обіграла Динамо, Шахтар і Зорю і тепер має гандикап у 5 балів перед донеччанами.

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Головною рушійною силою команди був форвард Артем Довбик. Гравець збірної України забив 11 голів і лідирує у гонці бомбардирів УПЛ.

Втім йшли розмови про те, що Артема можуть продати взимку. Через це у Кучера спитали, хто його вразив на ЧС-2022 і кого б він міг запросити у Дніпро-1. Відповідь тренера вийшла доволі веселою.

Думаю, Мбаппе своєю грою та голами довів, що здатний посилити Дніпро-1. Нам якраз потрібне посилення на цю позицію,

– відповів Кучер.

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Нагадаємо, що зірка ПСЖ вже був чемпіоном світу у 2018 році, а тепер взяв срібні медалі. Всього на турнірі він забив 8 голів, три з яких – у фіналі Аргентині.

Його трансферна вартість досягла позначки 180 мільйонів євро. Нагадаємо, що за версією Transfermarkt вартість всіх гравців Дніпра-1 становить 30,6 мільйони євро.