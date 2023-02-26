Українські дзюдоїсти завоювали дві медалі на Кубку Європи у Варшаві

У суботу, 25 лютого, у столиці Польщі Варшаві стартував відкритий Кубок Європи з дзюдо. Перший змагальний день приніс дві нагороди збірній України.

Збірна України успішно розпочала виступи на турнірі European Open. У перший змагальний день медальна скарбничка українців поповнилася двома нагородами.

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Дві медалі українців на Кубку Європи

У категорії до 63 кілограм Юлія Гребеножко здобула золоту медаль. На шляху до фіналу українка перемогла представниць Німеччини та Франції. У вирішальному поєдинку наша спортсменка завдяки двом "Ваза-арі" здолала француженку Дрід. Ця нагорода стала першою у кар'єрі української дзюдоїстки.

Юлія Гребеножко – чемпіонка Кубка Європи / Федерація дзюдо України

Ще одну медаль у скарбничку України додав Данило Хлопецький. Спортсмен виступав у категорії до 66 кілограмів. Українець впевнено виграв свою підгрупу, здобувши три перемоги. У півфіналі Данило поступився майбутньому чемпіону змагань з Франції Массону Джбілоу. У поєдинку за бронзу наш дзюдоїст завдяки двом "Ваза-арі" здолав британця Міхаеля Фриєра.

Для Данила Хлопецького це друга бронза в кар'єрі на турнірах European Open.

Данило Хлопецький – бронзовий призер European Open / Федерація дзюдо України

За крок від нагороди зупинився Назар Вісков (до 60 кг). Українець одержав дві перемоги у попередніх раундах, після чого у чвертьфіналі зазнав поразки від казаха Давлатова.



У втішному поєдинку наш дзюдоїст здолав представника Угорщини, а ось у поєдинку за бронзу поступився туркмену Юмаєву. Для 17-річного дзюдоїста це був дебютний міжнародний турнір серед дорослих.

У відкритому Кубку Європи з дзюдо беруть участь понад 420 дзюдоїстів з 43 країн, серед них 21 представник збірної України.