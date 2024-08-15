Розклад матчів 3-го попереднього етапу Кубка України: коли зіграють команди

У середу, 14 серпня, відбулось жеребкування 3-го попереднього етапу Кубка України. Перша частина клубів Української Прем'єр-Ліги отримала своїх суперників у турнірі.

Сьогодні, дирекція, яка займається проведенням Кубку України оприлюднила розклад матчів третього етапу турніру. Своїх суперників отримали Зоря, Карпати, Інгулець, Колос, Оболонь та Чорноморець.

Читайте також Не буде грати в Динамо, – Вацко висловився на рахунок перспектив голкіпера киян

Розклад 3-го етапу Кубка України

У цій частині турніру візьмуть участь 16 команд з яких дев'ять це ті клуби, які пройшли другий етап кубку та сім команд з елітного дивізіону чемпіоната України, що мають найнижчий рейтинг у підсумку минулого сезону.

Розклад матчів 3-го етапу Кубка України:

21.08.2024

13:00. Олімпія (Савинці) – Зоря (Луганськ). Горішні Плавні. Стадіон «Юність». 15:00. Пробій (Городенка) – Інгулець (Петрове). Городенка. Стадіон «Колос». 16:00. Минай (Минай) – Вікторія (Суми). Минай. Стадіон «Минай-Арена». 17:00. Колос (Ковалівка) – Оболонь (Київ). Ковалівка. Стадіон «Колос» 17:00. Миколаїв (Миколаїв, Львівська обл.) – Буковина (Чернівці). Миколаїв (Львівська обл.). Міський стадіон. 18:00. Карпати (Львів) – Чорноморець (Одеса). Львів. Стадіон «Україна».

22.08.2024

13:00. Кудрівка (Кудрівка) – ЮКСА (Тарасівка). Буча. Стадіон «Ювілейний» 17:00. Металіст 1925 (Харків) – Верес (Рівне). Київ. Стадіон «Лівий берег».

В 1/8 фіналу Кубка України також зіграють 16 команд. З них вісім колективів, які пройшли попередній етап турніру та вісім команд УПЛ, які мають найвищий рейтинг за результатами сезону-2023/2024. Запланована дата проведення кубкових поєдинків – 30 жовтня.