Кубок України: результати жеребкування 1/16 фіналу

У п'ятницю, 3 вересня, у Будинку футболу відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України 2021/22. Результати читайте на Спорт24.

В 1/16 фіналу виступлять 11 переможців третього попереднього раунду і 11 клубів УПЛ (крім учасників єврокубків 2021/22).

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Результати жеребкування

Гірник–Спорт (Горішні Плавні) – Львів (Львів)

Альянс (Липова Долина) – Минай (Минай)

Миколаїв (Миколаїв) – Рух (Львів)

Волинь (Луцьк) – Маріуполь (Маріуполь)

Епіцентр (Дунаївці) – Металіст 1925

ВПК-Агро (Вишневе) – Дніпро-1 (Дніпро)

Металіст (Харків) – Десна (Чернігів)

Таврія (Сімферополь) – Олександрія (Олександрія)

Прикарпаття (Івано-Франківськ) – Чорноморець (Одеса)

Оболонь (Київ) – Верес (Рівне)

ЛНЗ (Черкаси) – Інгулець (Петрове)

В 1/8 фіналу до 11 переможців 1/16 фіналу приєднаються п'ять представників України в єврокубках 2021/2022 – Динамо, Шахтар, Зоря, Колос та Ворскла. Базовий день проведення матчів – 27 жовтня.

Базова дата проведення поєдинків 1/16 фіналу Кубку України – 22 вересня.