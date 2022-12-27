На один турнір менше: Кубок України не буде розіграно другий рік поспіль

Команди України не зможуть підняти над своєю головою Кубок України другий рік поспіль. З моменту початку війни Росії проти України не було зіграно жодного матчу цього турніру.

Нинішнього сезону прийнято рішення не проводити розіграш Кубка України. Очікується, що наступного сезону турнір таки відновиться. Раніше була інформація, що старт Кубка України планувався на весну 2023 року та його проведення залежало б від ситуації у країні.

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Через війну також не відбувся матч за Суперкубок України. Це перший у 18-річній історії випадок, коли Суперкубок України не було розіграно. Через щільність календаря та обмеженість міжсезоння через проведення Євро-2020 розіграш трофею було перенесено з літа на вересень місяць.

Розіграш Кубка України минулого сезону перервався на стадії 1/4 фіналу. Останній володар титулу – Динамо Київ, яке у фіналі сезону 2020-2021 здолало луганську Зорю (1:0). Рекордсменами турніру є Динамо та Шахтар, які піднімали кубок над своєю головою по 13 разів.

Інші володарі Кубка України: