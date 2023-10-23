У чвертьфіналі Кубка України зіграють сім команд Прем'єр-ліги і ще один представник Першої ліги.

Детальніше Кубок України з футболу: результати жеребкування 1/4 фіналу

Попри те, що жеребкування відбулося ще 13 жовтня, визначити дати матчів в УАФ вирішили лише 23 жовтня. І чотири матчі цієї стадії "розкинули" на три дні – 30 жовтня, 1 та 2 листопада.

30 жовтня. 15:00. Вікторія (Суми) – Шахтар (Донецьк). Київ, стадіон "Лівий берег".

1 листопада. 15:00. Чорноморець (Одеса) – Зоря (Луганськ). Одеса, стадіон "Чорноморець".

2 листопада. 13:00. Полісся (Житомир) – Олександрія. Житомир, Центральний міський стадіон "Полісся".

2 листопада. 17:00. Оболонь (Київ) – Ворскла (Полтава). Київ, "Оболонь-Арена".

Варто нагадати, що перемога в Кубку України дає право команді наступного сезону виступити у кваліфікації Ліги Європи (за умови, що команда не посяде одне з двох перших місць за підсумками сезону УПЛ, яке дає право зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів).

З тих команд, які продовжують боротьбу за Кубок України, Полісся йде на другій сходинці, Шахтар посідає третє місце в турнірній таблиці, Чорноморець – п'ятий, Ворскла – дев'ята, Оболонь – десята, а Зоря на 13-у місці. Вікторія виступає в Першій лізі, де в групі B посідає друг місце і має шанс в другій половині сезону змагатися за вихід в УПЛ.

Варто додати, що Шахтар свій матч Кубка України буде змушений проводити між матчем Ліги чемпіонів проти Барселони та принциповим протистоянням з Динамо. 25 жовтня "гірники" зіграють проти Барселони на виїзді. Після цього на них очікує поїздка додому. 28 жовтня тут мав би відбутися матч проти Чорноморця, але його перенесли на пізніший термін. Тож вже 30 жовтня Шахтар зіграє кубковий матч. А 3 листопада – матч чемпіонату проти Динамо. І тоді знову відправиться на матч Ліги чемпіонів проти Барселони, яку прийматимуть в німецькому Гамбурзі.

У Зорі, яка є ще одним представником України на євроарені теж не простий календар на цьому відрізку. 26 жовтня у Тель-Авіві команда мала б провести матч Ліги конференцій проти місцевого Маккабі. Але через напад терористів ХАМАС на Ізраїль, матчі ізраїльських команд перенесли на пізніші терміни. У тому числі і гру Зорі. Тож цей матч відбудеться аж 25 листопада. Поки ж Зоря 29 жовтня зіграє проти Полісся. 1 листопада відправиться в Одесу на матч Кубка проти Чорноморця. 5 листопада зіграє проти Вереса матч чемпіонату, а 9 листопада – проти Маккабі.