Кубок знову не Львову: Рух драматично вилетів через автогол капітана на останній хвилині

Олександрія вважалась андердогом у бою із львів'янами. Втім фортуна посміхнулась команді Ротаня на п'ятій компенсованій хвилині.

Рух – Олександрія 0:1

Гол: Сапуга, 90+5 (автогол)

Цього тижня в Україні проходять матчі 1/8 фіналу Кубка 2023-2024. У стартовій грі раунду Рух на стадіоні ім. Маркевича у Винниках приймав Олександрію, пише 24 канал.

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Команда Руслана Ротаня була андердогом у битві, адже в останніх іграх УПЛ розчаровувала – 6 матчів без перемог. Рух же навпаки на вихідних відібрав очки у Шахтаря і йшов у топ-шістці.

Матч видався не надто видовищним, але львів'яни були ближчими до успіху. Втім голів в основний час забито не було і всі вже готувались до екстратаймів. Але доля зіграла злий жарт із Рухом.

На п'ятій компенсованій хвилині Олександрія заробила штрафний. Його виконав Калитвинцев і м'яч від капітана Руха Марка Сапуги залетів у власні ворота. Це перша перемога "аграріїв" над львівською командою.

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Таким чином, Олександрія виходить у чвертьфінал Кубка України, тоді як Рух знову залишає Львів без мрії про Кубок України. Нагадаємо, що інша львівська команда Карпати залишила турнір ще у першому раунді.