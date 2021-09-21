Кубок України: результати матчів 1/16 фіналу

З 21-го по 23 вересня буде зіграно 11 матчів у рамках розіграшу 1/16 фіналу Кубка України з футболу. Результати матчів – на Спорт24.

21 вересня

Металіст – Десна 2:1

Голи: Харріс, 73, Мізюк, 89 – Волошин, 45

Як це було Металіст сенсаційно вибив Десну на шляху до 1/8 фіналу Кубка України з футболу: відео

Металіст в рамах 1/16 фіналу Кубка України в Харкові брав Десну. Гру команди видали цікаву, з гострими моментами біля обох воріт.

Десна відкрила рахунок в кінці першого тайму, але Металіст не тільки відігрався на 73-й, але і в самій кінцівці матчу вирвав перемогу завдяки голу Новачка Кадіма Харріса.

Миколаїв – Рух 0:3

Голи: Кондраков, 37, 44 (пен.), 90+3 (пен.)

Вилучення: Березянський, 20

У першому ж матчі дня зустрілися Миколаїв і Рух. На 21-й хвилині поєдинку Миколаїв залишився в меншості.

На 37-й хвилині Рух вийшов уперед. Кондраков класно пробив, м’яч від поперечки залетів у ворота суперника. До перерви Кондраков оформив дубль – відзначився з пенальті.

Наприкінці протистояння "жовто-чорні" отримали право виконати ще один одинадцятиметровий удар. Гол забив Кондраков, на його рахунку хет-трик.