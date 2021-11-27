Онлайн-трансляція Кубка світу з біатлону 2021/2022
27 листопада 2021 , 12:20Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Новий біатлонний сезон-2021/2022 триватиме з 27 листопада до 20 березня 2022 року. Стежити за всіма біатлонними гонками можна на сайті 24 каналу.
Новий сезон з біатлону стартує 27-го листопада у шведському Естерсунді. Саме там відбудуться перші два етапи Кубка світу з біатлону.
Варте уваги Все що треба знати про новий біатлонний сезон: шанси України, фаворити, де дивитися
Розклад першого етапу Кубка світу в Естерсунді
- 27 листопада
Індивідуальна гонка (жінки) – 12:45
Індивідуальна гонка (чоловіки) – 16:00
- 28 листопада
Спринт (жінки) – 12:00
Спринт (чоловіки) – 14:45
Онлайн-трансляція Кубка світу з біатлону в Естерсунді
Трансляція з офіційного сайту IBUВарте уваги. Дивитися онлайн Кубок світу з біатлону також можна на сайті "Суспільне спорт".