Календар кубка світу з біатлону 2021/2022: розклад гонок

Опубліковано попередній календар кубка світу з біатлону сезоні 2021/2022. Він передбачає і перерву на зимові Олімпійські ігри 2022 в Пекіні.

У новому сезоні передбачено десять етапів кубка світу. Після сьомого етапу відбудуться зимові Олімпійські ігри, де теж представлений біатлон.

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Новий сезон стартує в шведському Остерсунді 26 листопада. Остання гонка сезону відбудеться в норвезькому Холменколлені 14 березня 2022 року.

Олімпійські ігри триватимуть з 4 лютого до 20 лютого 2022 року. На турнірі заплановано 11 біатлонних гонок.

Календар біатлонного сезону 2021/2022

Остерсунд (Швеція): 26 – 28 листопада 2021 Остерсунд (Швеція): 29 листопада – 5 грудня 2021 Хохфільцен (Австрія): 6 – 12 грудня 2021 Ансі (Франція): 13 – 19 грудня 2021 Обергоф (Німеччина): 3 – 9 січня 2022 Рупольдинг (Німеччина): 10 – 16 січня 2022 Антхольц (Італія): 17 – 23 січня 2022 Олімпійські ігри. Пекін (Китай): 4 – 20 лютого 2022 Контіолахті (Фінляндія): 28 лютого – 6 березня 2022 Отепя (Естонія): 7 – 13 березня Хомленколлен (Норвегія): 14 – 20 березня 2022

Організатори відмітили, що це є попередній план. Тож у календарі гонок можуть і відбутися зміни.