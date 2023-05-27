Українка Лузан виграла "золото" на Кубку світу з веслування в Познані: відео яскравої перемоги
Джерело:Федерація каное України
Збірна України здобула першу золоту нагороду на етапі Кубка світу з веслування на каное. Медаль найвищого ґатунку в активі призерки Олімпійських ігор Людмили Лузан.
26 травня у польській Познані стартував етап Кубка світу з веслування на каное. Для українських веслувальників ці змагання є відбором в команду для участі в ІІІ Європейських іграх.
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У фіналі змагань на дистанцію 200 метрів в каное-одиночці перемогу святкувала дворазова призерка Олімпіади-2020 в Токіо Людмила Лузан. Українка першою фінішувала з результатом 47,65 секунди. "Срібло" та "бронза" в спринті дісталися китаянкам Венцзюнь Лін та Чанвен Шуай.
Результат змагань на дистанції 200 метрів
- 1. Людмила Лузан (Україна) – 47,65
- 2. Венцзюнь Лін (Китай) – 47,98
- 3. Чанвен Шуай (Китай) – 48,31
Відео перемоги Людмили Лузан
Ще одну медаль в скарбничку збірної України здобув весляр Олександр Зайцев. Наш спортсмен фінішував третім в байдарці-одиночці на дистанції 200 метрів.