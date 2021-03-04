Кубок світу з біатлону: склад збірної України на жіночу естафету у Нове-Мєсто

Джерело:Biathlon.com.ua
У четвер, 4 березня, розпочнеться восьмий етап Кубка світу з біатлону у чеському Нове-Мєсто. Змагання стартуватимуть жіночою естафетою.
Головний тренер збірної України Юрай Санітра визначився зі складом на жіночу естафету. Україна бігтиме у тому ж складі, який здобув "бронзу" на чемпіонаті світу у Поклюці.
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У порівнянні з головним стартом сезону у Поклюці лише одну зміну зробив словацький наставник. Першою у гонці стартуватиме Дарія Блашко, а Анастасія Меркушина побіжить третій етап та буде передавати естафету стабільній фінішерці нашої команди Олені Підгрушній.
Поза заявкою залишилась олімпійська чемпіонка у Сочі Валя Семеренко. Окрім естафети на цьому етапі дівчата позмагаються за нагороди у спринті та переслідуванні.