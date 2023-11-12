Трилер у фіналі: українські шпажистки здобули "золото" на Кубку світу з фехтування

В італійському місті Леньяно відбулися змагання першого етапу Кубка світу з фехтування на шпагах. Жіноча збірна України вперше за останні сім років здобула командне "золото".

На турнірі в Леньяно збірна України отримала шостий номер посіву. Наша команда була представлена в наступному складі: Джоан Фейбі Бежура, Влада Харькова, Олена Кривицька та Інна Бровко.

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Фантастичний виступ українських шпажисток

Українські шпажистки розпочали свій виступ з перемоги у 1/8 фіналу над Естонією – 39:34. В наступному раунді наші спортсменки зустрічалися з господарками доріжок. У складі італійок була дворазова чемпіонка світу Россела Ф'ямінго, але це не завадило українкам перемогти з рахунком – 45:36.

Півфінальна сутичка з командою Гонконгу завершилася на користь збірної України – 45:40. Ця перемога гарантувала одну з двох медалей.

У справжній трилер перетворився фінал Кубка світу з командою Південної Кореї – першим номером посіву. До завершального поєдинку між Владою Харьковою та Сон Се Ра українки лідирували з перевагою в п'ять очок – 36:31. Проте чемпіонка світу-2022 скоротила перевагу нашої команди до мінімуму. Та все ж Влада зуміла завершити фінал з переможним для України рахунком – 41:40.

Відео переможного уколу

Таким чином, українські шпажистки Влада Харькова, Олена Кривицька, Джоан Фейбі Бежура та Інна Бровко здобули командне "золото" Кубка світу. Для України – це перша медаль найвищого ґатунку у жіночій шпазі серед команд з 2016 року.