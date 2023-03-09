Немає швидкості: українки не потрапили в топ-30 "індивідуалки" в Естерсунді

У четвер, 9 березня, у шведському Естерсунді стартував передостанній етап Кубка світу з біатлону. Програму змагань відкрила індивідуальна гонка серед жінок.

Збірна України була представлена в "індивідуалці" у повному складі: Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Дар'я Блашко, Олена Білосюк та Любов Кип'яченкова. Проте кількість не завжди приносить якість, пише 24 канал.

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Провальний виступ українок

Першою з українок розпочала гонку Юлія Джима. Біатлоністка реально претендувала на потрапляння у топ-15, але дві хиби на третій стрільбі відкинули Юлію за межи тридцятки. У підсумку Джима зайняла лише 37-ме місце. Відразу за Джимою фінішувала Анастасія Меркушина (38-ю), яка теж не закрила дві мішені.

Найкращий результат серед українок продемонструвала Олена Білосюк. 36-річна біатлоністка чисто відстрілялася на чотирьох вогневих рубежах, але поступалася суперницям у швидкості. Тож на фініші Олена була 32-ю.

Не потрапили у залікову зону Дар'я Блашко та Любов Кип'яченкова. Дар'я (54 місце) з одним промахом на фініші програла переможниці шість хвилин, а Любов допустила 4 хиби і фінішувала лише 72-ю.

Золота медаль "індивідуалці" в Естерсунді дісталися італійці Доротеї Вірер. Вона випередила свою співвітчизницю Лізу Вітоцці на 25,5 секунд. "Бронза" дісталася німкені Деніз Геррманн-Вік.

Результат індивідуальної гонки серед жінок в Естерсунді

1. Доротея Вірер (Італія, 0+0+0+0) 41:19.6

2. Ліза Віттоцці (Італія, 0+0+0+0) +25.5

3. Деніз Геррманн-Вік (Німеччина, 1+0+0+0) +1:38.8

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32. Олена Білосюк (Україна, 0+0+0+0) +4:41.4

37. Юлія Джима (Україна, 0+0+2+0) +5:01.9

38. Анастасія Меркушина (Україна, 1+0+1+0) +5:04.1

54. Дар'я Блашко (Україна, 0+1+0+0) +6:00.4

72. Любов Кип'яченкова (Україна, 1+0+2+1) +8:32.5