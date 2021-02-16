Джима програла боротьбу за малий Кришталевий глобус, перемогу розділили дві біатлоністки

Українська біатлоністка Юлія Джима другий сезон поспіль програла битву за малий Кришталевий глобус. Українка претендувала на перемогу в заліку індивідуальних гонок.

Перед індивідуальною гонкою, яка відбулася 16 лютого, Джима посідала 2 місце. Українка мала хороші шанси виграли залік індивідуальних гонок, але невдало виступила на чемпіонаті світу.

До теми Чемпіонат світу з біатлону-2021: медальний залік

Юлія Джима посіла тільки 32-е місце в індивідуальній гонці та не змогла обійти лідерку заліку – італійку Доротею Вірер.

У підсумку Юлія Джима в заліку індивідуальних гонок фінішувала на 4-у місці, набравши 85 очок.

У сезоні-2020/2021 перемогу в заліку розділили італійка Доротея Вірер та Ліза-Тереза Хаузер з Австрії. Біатлоністки набрали по 103 очки.

Залік індивідуальних гонок

1. Доротея Вірер (Італія) – 103

1. Ліза Тереза Хаузер (Австрія) – 103

3. Ханна Еберг (Швеція) – 90

4. Юлія Джима (Україна) – 85

5. Маркета Давидов (Чехія) – 80

6. Деніз Херрманн (Німеччина) – 80

7. Анаіс Шевальє (Франція) – 80

8. Світлана Миронова (Росія) – 76

9. Дінара Алімбекова (Білорусь)- 68

10. Лінн Перссон (Швеція) – 66