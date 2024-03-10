Підвела остання стрільба: Джима відіграла 11 позицій у переслідуванні в Солт-Лейк-Сіті

В американському Солт-Лейк-Сіті в межах восьмого етапу Кубка світу з біатлону відбулася жіноча гонка переслідування. Єдина представниця України Юлія Джима фінішувала 22-ю.

10 березня жіночою гонкою переслідування продовжився восьмий етап Кубка світу з біатлону, що проходить в американському Солт-Лейк-Сіті. У гонці взяла участь лише одна українка, пише 24 Канал.

Читайте також Фіаско для Кубка націй: Україна не виправдала сподівань в останній чоловічій естафеті сезону

Джима фінішувала 22-ю

Українка Юлія Джима, яка напередодні показала 33-й результат у спринті, відіграла 11 позицій і фінішувала 22-ю. Єдиний промах 33-річна біатлоністка зробила на останньому вогневому рубежі.

Завдяки цьому результату Джима піднялася на 23 місце в загальному заліку Кубка світу. Це найкращий результат серед жіночої та чоловічої українських команд.

Виграла персьют француженка Лу Жанмонно. Срібну медаль здобула італійка Ліза Віттоцці, а закрила трійку призерок ще одна представниця Франції Жюлья Сімон.

Результати гонки переслідування

1. Лу Жанмонно (0+0+1+0) 26:51,7

2. Ліза Віттоцці (0+1+0+0) +0,4

3. Жюлья Сімон (1+0+0+1) +1:01,0

...

22. Юлія Джима (0+0+0+1) +3:01,8.