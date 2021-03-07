Джима – 6 у персьюті в Нове-Мєсто, Екхофф оформила "золотий" дубль

У неділю, 7 березня, 8-й етап Кубка світу з біатлону у Нове-Мєсто (Чехія) продовжився жіночим спринтом. Юлія Джима заїхала у квіткову церемонію, фінішувавши 6-ю.

Тіріль Екхофф вже спочатку персьюту захопила лідерство та не відпустила його до кінця гонки. На екваторі гонки вона понад хвилину вигравала у найближчих конкуренток. На останній стрільбі вона двічі влучила у "молоко", але це не стало на заваді оформити "золотий дубль".

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Другою у гонці стала німкеня Деніз Херрманн, яка на чотирьох вогневих рубежах лише одного разу схибила. У боротьбі за "бронзу" перемогла ще одна норвежка Марте Олсбю-Ройселанд.

Результати

1. Тіріль Екхофф (Норвегія)

2. Деніз Херрманн (Німеччина)

3. Марте Олсбю-Ройселанд (Норвегія)

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6. Юлія Джима (Україна)

16. Дарія Блашко

29. Анастасія Меркушина

33. Валя Семеренко

42. Олена Підгрушна

Хід гонки

Юлія Джима після другого місця у спринті першою серед українок стартувала у переслідуванні. Після першої стрільби киянка пішла на одне штрафне коло. Блашко підтримала негативний початок партнерки по команді та також пішла на додаткові 150 метрів. Інші українки також не змогли вибити 5 з 5. Підгрушна та Валя Семеренко 2 та 1 промахи відповідно. Найбільше схибила Меркушина – 3 хиби.

Екхофф відмінно пройшла дві "лежки" та продовжила очолювати гонку. Джима розсердилась сама на себе та вибила нуль – 4 місце та відставання від подіуму лише у 7 секунд. Другий вогневий рубіж для Блашко також склався якнайкраще – "чисто". Вона впритул наблизилась до топ-10 найсильніших у гонці. Підгрушна та Меркушина знову пішли на одне коло штрафу. А от Валя відстрілялась на нуль.

Перша стійка у виконанні Джими далась їй не надто просто – одна хиба. З таким же результатом зі стрільбища виїхали й Семеренко та Підгрушна. У їх партнерки по команді Блашко були відразу два постріли у "молоко". Єдиною серед українок, яка закрила 5 з 5 стала 26-річна Меркушина.

Нестримна Екхофф

Екхофф змусила прихильників з Норвегії похвилюватись – 2 промахи. Однак навіть попри це вона вийшла першою на останнє коло персьюту. Джима скористалась помилками суперниць та вибила 5 з 5. Срібна призерка спринту вийшла третьою на вирішальне коло, але у серйозній конкуренції.

Блашко та Меркушина також "чисто" відстрілялись на другій "стійці". А от досвідчені Підгрушна та Валя Семеренко поїхали на одне штрафне коло.

Екхофф вдруге поспіль підійнялась на найвищу сходинку п'єдесталу. Найкращою серед українок знову фінішувала Джима – 6 місце. Блашко залишилась при своїх. Дарія 16-ю стартувала і на цій же позиції і фінішувала. У Меркушиної та Підгрушної стався регрес – 29 та 42 позиції відповідно. А от Валя підійнялась на 7 позицій – із 40 на 33-ю.