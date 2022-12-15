Прогрес очевидний: двоє українців потрапили у топ-30 в спринті в Ансі

У французькому Ансі стартував третій етап Кубка світу з біатлону. Серед українських біатлоністів найкращий результат показав Артем Прима, який потрапив у двадцятку найкращих.

У четвер, 15 грудня, у французькому Ансі розпочався третій етап Кубку світу. Програму етапу відкривала чоловіча спринтерська гонка на 10 км.

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Українську команду у спринті представили Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал і Віталій Мандзин. На жаль, знову не зміг вийти на старт Тарас Лесюк, який пропустив вже другу гонку поспіль.

Як виступили українці

Першим серед українських біатлоністів розпочав гонку Артем Прима. Він ідеально відстреляв на вогневих рубежах і в підсумку фінішував на 18-му місці. Це найкращий результат українців у спринтерських гонках в сезоні 2022/23.

Другим стартував Антон Дудченко. Він теж безпомилково пройшов два вогневі рубежі, але поступився у швидкості Примі і посів 28-ме місце.

Богдан Цимбал ніяк не може набрати форму. У спринті він допустив один промах, заробивши одне штрафне коло. У підсумку Цимбал зайняв 44-те місце, яке дозволило кваліфікуватися до гонки переслідування.

Віталію Мандзину поки що важко конкурувати з досвідченими спортсменами. 19-річний біатлоніст без хиб завершив стрільбу лежачи, але на стійці допустив два промахи. Мандзин увійшов до топ-80 із відставанням 3.26 хвилини.

А золоті нагороди спринту дісталися норвежцю Йоганнесу Бьо. Срібло у його партнера по команді Штурли Легрейда. Бронзові нагороди завоював німець Бенедикт Долль.

Результати спринту в Ансі

1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+0) 22:52.2

2. Штурла Леґрейд (Норвегія, 0+0) +17.6

3. Бенедикт Долль (Німеччина, 0+0) +38.8

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18. Артем Прима (Україна, 0+0) +1:35.4

28. Антон Дудченко (Україна, 0+0) +1:49.6

44. Богдан Цимбал (Україна, 1+0) +2:31.7

78. Віталій Мандзин (Україна, 0+2) +3:26.2

Тарас Лесюк (Україна) – не стартував

У п'ятницю, 16 грудня, у Ансі відбудеться жіноча спринтерська гонка. Змагання розпочнуться о 15:15 за київським часом.

Нагадаємо, на першому етапі у Контіолахті найкращий результат серед українців у спринті показав Артем Прима, який фінішував 30-м. У Хохфільцені Антон Дудченко показав 38-й результат у спринтерській гонці.