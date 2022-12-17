Неймовірна гонка Прими: українець вперше в сезоні потрапив до топ-10 – результат персьюта в Ансі

У французькому Ансі триває третій етап Кубка світу з біатлону. Результат чоловічої гонки переслідування порадував українських вболівальників.

Збірну України у чоловічій гонці переслідування представляли три біатлоністи – Артем Прима, Антон Дудченко і Богдан Цимбал, які пройшли відбір у спринті.

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Як виступили українці

Першим з українців стартував Артем Прима. Українець розпочав гонку з 18-го місця, з відставанням 1:35,4 хвилини. Артем ідеально відстреляв три вогневі рубежі, піднявшись на п'яте місце по ходу гонки.

Лише на останньому вогневому рубежі Прима допустив однієї хиби і після штрафного кола опустився на восьме місце. У підсумку 35-річний біатлоніст фінішував 10-м, відігравши вісім сходинок.

Це найкращий результат збірної України цього сезону на рівні Кубка світу в особистих гонках.

До топ-35 потрапили ще два українські біатлоністи. Антон Дудченко, який стартував з 28-го місця, втратив три позиції і фінішував 31-м. А Богдан Цимбал відіграв дев'ять, піднявшись на 35-ту сходинку. Варто відзначити стрільбу Богдана, який допустив лише одного промаху.

Переможцем чоловічого персьюту став норвежець Штурла Легрейд. Срібло і бронза у його співвітчизників – Ветле Шостад Крістіансена та Йоганнеса Бьо.

Результати персьюту в Ансі

1. Штурла Леґрейд (Норвегія, 0+0+1+0) 29:44.1

2. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 0+0+0+2) +24.6

3. Йоганнес Бьо (Норвегія, 1+0+1+0) +35.8

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10. Артем Прима (Україна, 0+0+0+1) +1:21.2

31. Антон Дудченко (Україна, 1+1+1+2) +3:22.3

35. Богдан Цимбал (Україна, 0+0+0+1) +3:52.5

Нагадаємо, що на етапі у фінському Контіолахті найкращий результат в гонці переслідування серед українців показав Антон Дудченко – 18-й, а у Хохфільцені він фінішував 23-м.

В суботу, 17 грудня, в Ансі відбудеться жіночий персьют. Україну в цій гонці представлять Олена Білосюк, Дар'я Блашко і Анастасія Меркушина. Початок гонки о 15:15.