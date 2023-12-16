Закриття біатлонного 2023 року: онлайн-трансляція масстартів у Ленцергайде

У швейцарському Ленцергайде 17 грудня відбудуться жіноча та чоловіча гонки з масовим стартом у межах третього етапу Кубка світу з біатлону. Слідкуйте онлайн за гонками разом з нами!

Третій етап Кубка світу з біатлону, що проходить у швейцарському Ленцергайде, 17 грудня завершиться жіночим та чоловічим масстартами. Україна буде представлена спортсменами в обох гонках.

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Меркушина, Петренко, Джима та Підручний відібралися до масстартів у Ленцергайде

У жіночому масстарті честь України захищатимуть Анастасія Меркушина, Ірина Петренко та Юлія Джима. У чоловічій гонці виступить капітан збірної України Дмитро Підручний.

Жіноча гонка розпочнеться о 13:30 на Києвом. Старт чоловічої запланований на 15:45.

Наразі найкращим результатом збірної України в особистих гонках цього сезону є 10 місце Анастасії Меркушиної у переслідуванні в Ленцергайде. У минулому сезоні "синьо-жовті" не виграли на Кубку світу жодної медалі.

Онлайн-трансляція масстартів у Ленцергайде