Дві сестри на п'єдесталі: Джима забігла в топ-20 останньої жіночої гонки Кубка світу в 2023 році

У швейцарському Ленцергайде у межах третього етапу Кубка світу з біатлону відбулася жіноча гонка з масовим стартом. Українка Юлія Джима фінішувала в двадцятці найсильніших.

17 грудня у швейцарському Ленцергайде гонкою з масовим стартом завершилася жіноча програма третього етапу Кубка світу з біатлону. У гонці взяли участь 30 найкращих біатлоністок світу, включаючи чотирьох українок, пише 24 Канал.

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Чотири українки виступили в гонці найкращих

Найкращою у складі збірної України стала Юлія Джима, яка з трьома промахами в пасиві фінішувала 19-ю. Для неї це другий найкращий особистий результат у цьому сезоні.

Ірина Петренко не закрила лише дві мішені, однак була повільнішою за Джиму на лижні й посіла 22 місце. А Христина Дмитренко, для якої цей масстарт став дебютним на Кубку світу, після чотирьох кіл штрафу закрила топ-25.

Не може занести виступ до свого активу Анастасія Меркушина, якій довелося одразу шість разів забігати на штрафне коло. Як наслідок, лише 29 місце.

Другу поспіль перемогу на Кубку світу здобула француженка Жустін Бреза-Буше. Разом із нею піднялися на п'єдестал пошани шведські сестри Еберг – Ельвіра та Ганна.

Результат жіночого масстарту в Ленцергайде

1. Жустін Бреза-Буше (0+0+0+0) 36:04,6

2. Ельвіра Карін Еберґ (1+1+0+0) +5,5

3. Ганна Еберґ (1+1+0+0) +10,6

...

19. Юлія Джима (0+1+1+1) +2:07,5

22. Ірина Петренко (0+0+1+1) +2:25,9

25. Христина Дмитренко (0+0+2+2) +3:23,7

29. Анастасія Меркушина (1+1+3+1) +4:29,0

Завершить етап у Ленцергайде та й 2023 біатлонний рік загалом чоловіча гонка з масовим стартом, яка також відбудеться 17 грудня. Початок запланований на 15:45 за Києвом.