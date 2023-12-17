Норвежці не залишають шансів: Підручний невдало пробіг масстарт у Ленцергайде

У швейцарському Ленцергайде третій етап Кубка світу з біатлону завершився чоловічим масстартом. Єдиний представник України Дмитро Підручний фінішував 26-м.

17 грудня у швейцарському Ленцергайде чоловічою гонкою з масовим стартом завершилася програма третього етапу Кубка світу з біатлону. У гонці взяли участь 30 найкращих біатлоністів світу, пише 24 Канал.

Читайте також: Дві сестри на п'єдесталі: Джима забігла в топ-20 останньої жіночої гонки Кубка світу в 2023 році

Другу гонку поспіль всі медалі виграли норвежці

Єдиний представник України у масстарті Дмитро Підручний зробив у сумі три промахи та фінішував 26-м. Капітан збірної України програв призерам майже три хвилини.

Весь п'єдестал пошани зайняли норвезькі біатлоністи, які другу гонку поспіль не залишають суперникам шансів. Брати Бьо разом піднялися на п'єдестал пошани: Йоганнес на першу сходинку, а Тар'єй на третю. Срібним призером став Йоганнес Дале-Шевдаль.

Йоганнес-Тінґнес Бьо не закрив на вогневих рубежах одразу дві мішені, на відміну від інших двох призерів, однак на дистанції він показав значно вищу швидкість ходом.

Результат чоловічого масстарту в Ленцергайде

1. Йоганнес-Тінґнес Бьо (1+0+1+0) 35:00,1

2. Йоганнес Дале-Шевдаль (0+0+0+1) +14,6

3. Тар'єй Бьо (0+0+0+1) +21,8

...

26. Дмитро Підручний (1+0+1+1) +2:57,5.

Ця гонка стала останньою на Кубку світу в 2023 році. Наступний четвертий етап пройде в німецькому Обергофі з 4 по 7 січня 2024 року.