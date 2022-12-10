Без прориву, але з очками: Меркушина фінішувала у топ-40 гонки переслідування в Хохфільцені

Жіноча збірна України вирішила пожертвувати виступом в персьюті на етапі Кубка світу в Хохфільцені. Тож єдиною українкою на старті виявилися Анастасія Меркушина, яка фінішувала на тому ж місці, на якому і стартувала.

Загалом до гонки переслідування відібралися одразу три українки. Окрім Анастасії Меркушиної, стартували мали Дар'я Блашко та Олена Білосюк. Однак тренерський штаб вирішив, що Блашко та Білосюк не будуть стартувати. Вони мали розпочинати гонку 56-ю та 57-ю відповідно, і шансів поборотися за залікові очки були вкрай малі. Натомість їм дали відпочинок, щоб вони добре виступили на естафеті, яка відбудеться в неділю, 11 грудня.

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Відтак єдиною українкою була Меркушина, яка стартувала з 35-ї позиції.

На трасі українська біатлоністка не змогла покращити свої позиції, адже бракувало швидкості. Тож ставка була зроблена на стрільбу. І перші два вогневі рубежі Меркушина пройшла чисто, закривши всі мішені.

А от вже стрільба в стійці їй далася не так добре – по одному промаху.

Відтак фінішувала Меркушина на тому ж таки 35-у місці, на якому і стартувала. І заробила шість залікових очок.

Хто переміг в гонці переслідування в Хохфільцені

Зі старту гонки лідерство утримувала німкеня Деніз Геррманн-Вік. Але на другій стрільбі вона допустила один промах, і її одразу випередили Маркета Давідова та Жулья Сімон. Ще по одному промаху в Геррманн-Вік було і на наступних вогневих рубежах. Тож у підсумку вона фінішувала лише п'ятою.

Жулья Сімон допустила лише один промах. Це і дозволило їй втриматися на першому місці. Адже Маркета Давідова на третій стрільбі пішла одразу на два кола штрафу та опустилася на третє місце. Її зуміла випередити норвежка Інґрід Тандерволл.

Результати гонки переслідування в жінок в Хохфільцені

1. Жулья Сімон (Франція, 0+0+1+0) 29:56.7

2. Інґрід Тандреволл (Норвегія, 0+0+1+0) +19.6

3. Маркета Давідова (Чехія, 0+0+2+0) +28.1

...

35. Анастасія Меркушина (Україна, 0+0+1+1) +3:32.4