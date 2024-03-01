Лише одна українка у топ-40: результат жіночої індивідуальної гонки в Голменколлені

У норвезькому Голменколлені стартував сьомий етап Кубка світу з біатлону. Програму змагань відкрила жіноча індивідуальна гонка.

У п'ятницю, 1 березня, поновився розіграш Кубка світу з біатлону. На старт жіночої індивідуальної гонки вийшли чотири українки, повідомляє 24 Канал.

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Невдалий виступ українок

Найкращий результат серед наших спортсменок продемонструвала Анастасія Меркушина. На чотирьох вогневих рубежах вона допустила два промахи. Анастасія була 10-ю за скорострільністю серед усіх учасників "індивідуалки". Проте ходом українка поступалася суперницям. У підсумку Меркушина фінішувала 33-ю.

Три інші представниці України опинилися поза топ-40. Анна Кривонос завершила гонку на 59-му місці (три промахи), Христина Дмитренко фінішувала 62-ю, а Ірина Петренко – 63-ю.

Переможницею жіночої індивідуальної гонки стала Інгрід Тандреволл з Норвегії. На 28,8 секунди відстала срібна призерка Ельвіра Еберг зі Швеції. "Бронза" дісталася норвежці Іді Лієн.

Результат жіночої індивідуальної гонки

1. Інгрід Тандреволл (Норвегія, 0+0+0+1) 44:13.1 хвилини

2. Ельвіра Еберг (Швеція, 1+1+0+0) +28.8

3. Іда Лієн (Норвегія, 0+1+0+0) +32.0

4. Ліза Віттоцці (Італія, 0+1+1+0) +51.2

5. Тереза Воборнікова (Чехія, 0+0+1+0) +1:08.6

6. Ванесса Фойгт (Німеччина, 0+1+0+0) +1:19.5

...

33. Анастасія Меркушина (Україна, 1+0+0+1) +3:33.0

(Україна, 1+0+0+1) +3:33.0 59. Анна Кривонос (Україна, 1+0+0+2) +5:46.4

(Україна, 1+0+0+2) +5:46.4 62. Христина Дмитренко (Україна, 0+2+1+2) +5:54.7

(Україна, 0+2+1+2) +5:54.7 63. Ірина Петренко (Україна, 0+2+0+1) +6:02.6

Нагадаємо, що найкращий результат у індивідуальній жіночій гонці на Кубку світу-2023/24 показала Ірина Петренко – 22-е місце в Естерсунді. За підсумком попередніх етапів у збірної України жодної медалі.