Четверо українців у заліковій зоні: результат чоловічої "індивідуалки" в Голменколлені

Перший змагальний день на сьомому етапі Кубка світу в Голменколлені закривала чоловіча індивідуальна гонка. Найкращий результат серед українців продемонстрував Дмитро Підручний.

На старт чоловічої "індивідуалки" вийшли п'ять українських біатлоністів. Проте до залікової зони зуміли пробитися четверо з "синьо-жовтої" команди, пише 24 Канал.

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Норвезький подіум у Голменколлені

Лідер збірної України Дмитро Підручний зробив три помилки на вогневих рубежах. Він продемонстрував найкращу швидкість серед українців. За цим показником він був 24-м. 20-кілометрову гонку Дмитро завершив на 30-му місці.

Тарас Лесюк протягом гонки претендував на потрапляння до чільної 10-ки. Проте дві прикрі помилки на "стійці" звели нанівець усі старання. У підсумку Тарас фінішував на 33-му місці.

Найкраще серед українців впорався зі стрільбою Антон Дудченко. Він помилився лише на другому вогневому рубежі. Антон зумів потрапити до залікової зони, завершивши гонку 34-м.

На останню сходинку топ-40 потрапив Артем Прима. Українець заробив дві хвилини штрафу. П'ятий учасник від України Денис Насико фінішував 54-м.

Переможцем чоловічої індивідуальної гонки став норвежець Штурла Легрейд. "Срібло" дісталося Тар'єй Бьо, а бронзова медаль третьому представнику Норвегії Ветле Крістіансену.

Результат чоловічої індивідуальної гонки

1. Штурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+0) 49:31.0 хвилини

2. Тар'єй Бьо (Норвегія, 0+0+0+1) +28.5

3. Ветле Крістіансен (Норвегія, 0+0+0+1) +1:05.6

4. Ерік Перро (Франція, 0+0+0+1) +1:06.4

5. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+1+1+0) +1:14.9

6. Андрейс Расторгуєвс (Латвія, 0+0+0+1) +1:44.0

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30. Дмитро Підручний (Україна, 0+1+1+1) +4:27.2

(Україна, 0+1+1+1) +4:27.2 33. Тарас Лесюк (Україна, 0+0+0+2) +4:41.7

(Україна, 0+0+0+2) +4:41.7 34. Антон Дудченко (Україна, 0+1+0+0) +4:43.9

(Україна, 0+1+0+0) +4:43.9 40. Артем Прима (Україна, 1+1+0+0) +5:40.5

(Україна, 1+1+0+0) +5:40.5 51. Денис Насико (Україна, 0+1+0+1) +6:35.1

У суботу, 2 березня, у Голменколлені відбудуться два мас-старти. Жіноча гонка на 12,5 кілометри розпочнеться о 14:20.