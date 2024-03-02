Невдачі продовжуються: українські біатлоністки стали одними з найгірших у масстарті в Осло

У межах сьомого етапу Кубка світу з біатлону відбулася жіноча гонка з масовим стартом. Українським спортсменкам знову не вдалося забігти навіть до топ-25.

2 березня у межах сьомого етапу Кубка світу з біатлону, що проходить у норвезькому Голменколлені, відбувся жіночий масстарт. У гонці взяли участь 30 найкращих біатлоністок світу, в тому числі двоє українок, пише 24 канал.

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Меркушина та Джима – у четвірці найгірших

Найкращою з українок стала Анастасія Меркушина, яка не змогла закрити три мішені на стрільбі стоячи. Після зайвих 450 метрів дистанції 29-річна спортсменка фінішувала 27-ю.

Ще одна представниця України Юлія Джима не пройшла без промахів жодного вогневого рубежу, а в сумі настріляла аж 5 кіл штрафу. Як підсумок, 29-те місце на фініші.

Виграла гонку швейцарка Лєна Хеккі Гросс, яка схибила по одному разу з положення лежачи. Компанію їй на п'єдесталі пошани склали француженки Жюлья Сімон та Лу Жанмонно.

Результати жіночого масстарту

1. Лєна Хеккі Гросс (1+1+0+0) 35:46,3

2. Жюлья Сімон (1+1+1+1) +16,8

3. Лу Жанмонно (0+2+0+1) +22,3

...

27. Анастасія Меркушина (0+0+1+2) +3:15,2

29. Юлія Джима (2+1+1+1) +4:32,8.