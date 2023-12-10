Українки закрили десятку: як завершилася остання біатлонна гонка етапу в Гохфільцені

В австрійському Гохфільцені у межах другого етапу Кубка світу з біатлону відбулася жіноча естафета. Збірна України посіла 10 місце

10 грудня другий етап Кубка світу з біатлону, що проходив в австрійському Гохфільцені, завершився жіночою естафетою. У гонці взяли участь 15 команд, серед них і збірна України.

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Стартером українок була Анастасія Меркушина. Вона використала на стрільбі п'ять додаткових патронів і відправила Юлію Джиму на другий етап 12-ю, з відставанням майже в півтори хвилини від лідерів.

Джимі знадобилися лише два запасні патрони, тож вона зуміла підняти команду Миколи Зоца на 11-ту позицію. Однак до екватора гонки програш українок збільшився ще на хвилину.

Україна посіла 10 місце

Ірина Петренко та Христина Дмитренко на останніх двох етапах не мали змоги повернути Україну в боротьбу за високі місця. Максимум, якого вдалося досягти, – 10 місце.

Виграли гонку біатлоністки з Норвегії, які на півхвилини випередили срібних призерок – шведок. Бронзові нагороди здобули француженки, яким піднятися на п'єдестал пошани не завадило навіть коло штрафу.

Результат жіночої естафети

1. Норвегія (0+6) 1:07:39,0

2. Швеція (0+10) +31,6

3. Франція (1+8) +1:01,5

4. Італія (0+5) +1:14,7

5. Німеччина (0+7) +1:22,9

6. Австрія (0+10) +2:20,1

...

10. Україна (0+10) +3:06,4

Наступного тижня Кубок світу з біатлону продовжиться третім етапом, який пройде з 14 по 17 грудня у швейцарському Ленцерхайде. У програмі етапу спринти, гонки переслідування та мас-старти.