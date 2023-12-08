Невдале повернення Підручного: українці не потрапили до топ-40 стартової гонки в Гохфільцені

Програму другого етапу Кубка світу з біатлону відкрив чоловічий спринт. Українським спортсменам не вдалося набрати очки до загального заліку.

8 грудня відбулася перша гонка в межах другого етапу Кубка світу з біатлону, що розпочався в австрійському Гохфільцені. У гонці взяли участь 98 спортсменів, серед них п'ятеро українців.

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Ця гонка стала першою у сезоні для капітана чоловічої команди Дмитра Підручного, який пропускав гонки у шведському Естерсунді через відновлення після пошкодження. Однак повернення вийшло, м'яко кажучи, не надто вдалим.

Українці залишилися без очок Кубка світу

Підручний настріляв аж чотири кола штрафу і показав 52-й результат, насилу кваліфікувавшись до гонки переслідування. Втім, краще серед підопічних Юрая Санітри виступив лише Антон Дудченко – один промах і 47 місце.

На відміну від Підручного та Дудченка, Артем Тищенко, Артем Прима та Тарас Лесюк навіть не зуміли кваліфікуватися до гонки переслідування. Варто також зазначити, що жодному представнику України не вдалося відстрілятися без промахів.

Саме чиста стрільба, доповнена непоганою швидкістю на лижні, допомогла перемогти норвежцеві Тар'єю Бьо. Компанію йому на п'єдесталі пошани склали ще один норвежець Стурла Легрейд, який також ідеально відпрацював на вогневих рубежах, та швед Себастьян Самуельсон. Останній припустився однієї хиби на лежці.

Результат чоловічого спринту в Гохфільцені

1. Тар'єй Бьо (0+0) 24:37,5

2. Стурла Легрейд (0+0) +4,9

3. Себастьян Самуельссон (1+0) +10,0

...

47. Антон Дудченко (0+1) +2:17,0

52. Дмитро Підручний (2+2) +2:26,3

63. Артем Тищенко (0+1) +2:45,8

65. Артем Прима (1+1) +2:48,7

80. Тарас Лесюк (1+2) +3:40,9

Також 8 грудня у Гохфільцені відбудеться жіноча спринтерська гонка. ЇЇ початок запланований на 15:25 за Києвом.