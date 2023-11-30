Перша зимова гонка: онлайн-трансляція жіночого спринту в Естерсунді

1 грудня у шведському Естерсунді відбудеться жіночий спринт у межах стартового етапу Кубка світу з біатлону. Слідкуйте онлайн за першою гонкою зими разом з нами!

Перший етап Кубка світу з біатлону, що проходить у шведському Естерсунді, 1 грудня продовжиться жіночою спринтерською гонкою. Україну в ній представлять п'ять спортсменок.

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Україну представлять Анна Кривонос (№4), Христина Дмитренко (№6), Анастасія Меркушина (№38), Любов Кип'яченкова (№60) та Дар'я Блашко (№91). Поза заявкою залишилася Ірина Петренко.

Гонка відбудеться 1 грудня у шведському Естерсунді та розпочнеться о 15:45 за Києвом. Усього на неї заявлені 102 спортсменки.

Наразі найкращим результатом збірної України в особистих гонках цього сезону є 22 місце Ірини Петренко в жіночій індивідуальній гонці.

Онлайн-трансляція жіночого спринту в Естерсунді