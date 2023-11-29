Без Цимбала та Насика: склад збірної України на чоловічу естафету

30 листопада перший етап Кубка світу з біатлону в шведському Естерсунді продовжиться чоловічою естафетою. Збірна України вже оголосила склад на гонку.

Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра оголосив склад команди на чоловічу естафетну гонку в межах першого етапу Кубка світу. Український квартет виступить під восьмим стартовим номером.

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Роль фінішера дісталася Антону Дудченку

Стартером буде Артем Тищенко. Другий та третій етапи відповідно бігтимуть Артем Прима та Тарас Лесюк, а Антону Дудченку дісталася роль фінішера – саме він бігтиме заключний етап гонки.

Цікаво, що до складу "синьо-жовтих" на гонку не потрапили Богдан Цимбал та Денис Насико, які невдало виступили минулої неділі в індивідуальній гонці. У той же час виступить Артем Прима, який першу особисту гонку пропускав.

Нагадаємо, в минулому сезоні збірна України не завоювала жодної медалі на Кубку світу з біатлону. У заліку чоловічих естафет підопічні Юрая Санітри посіли лише восьме місце.

Чоловіча естафета в Естерсунді відбудеться 30 листопада і розпочнеться о 16:20. У жіночій естафеті українок ледь не закрили на коло.