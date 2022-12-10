За подіум поборотися не вдалося: Україна фінішувала 12-ю в чоловічій естафеті в Хохфільцені

Чоловіча збірна України з біатлону не змогла поборотися за місця на подіумі в естафеті на другому етапі Кубка світу в Хохфільцені. У підсумку наша команда показала 12-й результат

В чоловічій естафеті Україна виступила в такому складі: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал та Тарас Лесюк. Останній замінив в команді капітана Дмитра Підручного, який переніс операцію.

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Якщо на першому етапі Кубка світу в Контіолахті наша команда фінішувала на дев'ятому місці, то в Хохфільцені показала дещо гірший результат. Хоча після виступу першого серед українців Артема Прими залишався шанс якщо і не на місце на подіумі, то на участь у квітковій церемонії. Адже Прима закрив всі мішені на першому вогневому рубежі, і допустив тільки один промах на другому. Тож естафету передав шостим.

А от далі українці програвали своїм суперникам. Антон Дудченко здійснив по одному промаху на кожній стрільбі. Тож передав естафету вже дев'ятим.

Богдан Цимбал теж не зміг похвалитися чистою стрільбою – один промах на стрільбі лежачи та ще два додаткові патрони довелося використати під час стрільби стоячи. Відтак команда відкотилася на 12-е місце.

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Тарас Лесюк після першої стрільби навіть підняв команду на 11-е місце, адже відстріляв чисто. Та все-таки два промахи і в його пасиві – після стрільби стоячи. Тож у підсумку все те ж 12-е місце.

Хто здобув перемогу в чоловічій естафеті в Хохфільцені

Збірна Норвегії демонструє феноменальні показники в цьому сезоні. Тож і чоловічу естафету виграли саме вони. Хоча на останньому вогневому рубежі Ветле-С'ястад Крістіансен пішов на колу штрафу. Але перевага над суперниками була настільки велика, що коли він вийшов на трасу після цього, то вони лише розпочинали стрільбу.

Результати чоловічої естафети в Хохфільцені

1. Норвегія (1+7) 1:18:02.6

2. Швеція (0+8) +20.0

3. Німеччина (1+5) +28.6

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12. Україна (0+8) +3:48.4