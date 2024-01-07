Україна потрапила до топ-10 у жіночій естафеті: результат останньої гонки в Обергофі

Жіноча естафетна гонка закривала програму четвертого етапу Кубка світу з біатлону в Обергофі. Напередодні старту збірна України внесла зміну у склад четвірки.

У неділю, 7 січня, в німецькому Обергофі відбулася класична жіноча естафета. Збірну України в цій гонці представляли: Олена Городна, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Христина Дмитренко, пише 24 Канал.

Читайте також Тріумф Норвегії та провал українців: як завершилася чоловіча естафета в Обергофі

Бездоганна стрільба Дмитренко та невдача Меркушиної

В останній момент Олена Городна замінила Ірину Петренко, яка повинна була бігти стартовий відрізок. 19-річна біатлоністка використала 4 додаткові патрони та передала естафету Юлії Джимі 12-ю з відставанням 1.47,8.

Лідерка "синьо-жовтих" зуміла покращити положення, завершивши етап 9-ю. Однак відставання від першого місце збільшилося до 2.29,7.

Невдало пройшла свій відрізок Анастасія Меркушина. Українка заробила коло штрафу після стрільби стоячи, загалом використавши три додаткові патрони. Після третього етапу Україна знову повернулася на 12 місце.

Виправити становище зуміла Христина Дмитренко. Вона використала один додатковий патрон на першій стрільбі та закрила всі мішені на останній. Це дозволило Христині опинитися на восьмій позиції, яку вона зберегла до фінішу. Наразі це найкращий результат України в естафетних гонках у сезоні 2023/24.

Перемогу у жіночій естафеті святкували француженки у складі Лу Жанмонно, Жюстін Бреза-Буше, Софі Шово та Жюлії Сімон. Вони випередили збірну Норвегії. Третіми завершили естафету шведські біатлоністки.

Кубок світу (Обергоф). Жіноча естафета

Франція (0+12) 1:12.42.5 Норвегія (0+10) +9.3 Швеція (1+8) +33.5 Італія (3+11) +3:33.9 Німеччина (3+15) +4:20.6 Чехія (2+16) +4:39.6 Швейцарія (2+19) +4:49.8 Україна (1+10) +5:18.7

Наступний етап Кубка світу відбудеться у німецькому Рупольдингу з 10 до 14 січня. У програмі етапу естафети, спринти і гонки переслідування.