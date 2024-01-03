Початок етапу Кубка світу з біатлону в Обергофі перенесли через негоду: новий розклад гонок

У четвер, 4 січня, в Обергофі повинен був розпочатися четвертий етап Кубок світу з біатлону. Однак погодні умови внесли корективи.

Різке потепління, дощ та пориви вітру змусили організаторів змагань перенести старт етапу в Обергофі з 4 на 5 січня. Про зміни в розкладі повідомила пресслужба Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

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Новий розклад гонок в Обергофі

Таким чином, у перший змагальний день відбудеться одразу дві гонки – чоловічий та жіночий спринти. Всі інші змагання планують провести за попереднім планом.

Зазначимо, що четвертий етап Кубка світу з біатлону триватиме з 5 до 7 січня. У програмі змагань шість гонок.

Оновлений розклад четвертого етапу КС

5 січня, п'ятниця, 12:20. Спринт, чоловіки (10 км)

5 січня, п'ятниця, 15:25. Спринт, жінки (7.5 км)

6 січня, субота, 13:25. Переслідування, чоловіки (12.5 км)

6 січня, субота, 15:40. Переслідування, жінки (10 км)

7 січня, неділя, 12:30. Естафета, чоловіки (4х7.5 км)

7 січня, неділя, 15:25. Естафета, жінки (4х6 км)

Хто з українців виступить в Обергофі

Раніше тренерський штаб збірної України визначився, хто змагатиметься на етапі Кубка світу в Обергофі. Жіноча команда виступатиме в наступному складі: Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Христина Дмитренко, Любов Кип'яченкова та Олена Городна.

У порівнянні з попереднім етапом одна зміна відбулася в чоловічій команді: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Віталій Мандзин, Артем Тищенко.