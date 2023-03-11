Повторення сезонного рекорду: Україна опинилась в топ-десятці жіночої естафети в Естерсунді

11 березня 2023, 17:32
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Наша команда непогано йшла на початку та була одна з найкращих за швидкострільністю та кількості точних пострілів. Втім невдале закінчення опустило жінок на 9 сходинку.

У шведському Естерсунді добігає восьмий етап Кубка світу з біатлону. На суботу, 11 березня, заплановані жіноча та чоловіча естафети, пише 24 канал.

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До команди жінок увійшли Юлія Джима, Олена Білосюк, Дар'я Блашко та Анастасія Меркушина. Найкращим результатом сезону для українок було 9 місце в Антгольці. Цей показник в Естерсунді ледь не був побитий.

Джима та Білосюк стріляли без хиб, але через брак швидкості опинялись на 6-8 місцях. Під кінець чотири промахи на свій рахунок записали Блашко і Меркушина. Втім за кількістю хибних вистрілів наша команда поступилась лише Австрії (3).

Анастасія на заключному колі йшла восьмою, але дозволила обійти себе представниці Швейцарії. Таким чином, Україна повторила найкращий результат сезону в естафеті. Перемога дісталась норвежкам, які на 15 секунд випередили француженок.

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Результати жіночої естафети на восьмому етапі Кубка світу в Естерсунді:

  1. Норвегія – 1:08:00,7
  2. Франція +15,2
  3. Німеччина +27,2
  4. Італія +49,0
  5. Швеція +1:10,9
  6. Австрія +1:23,8
  7. Чехія +1:54,2
  8. Швейцарія +2:41,8
  9. Україна +3:12,9
  10. Канада +4:27,4
Автор: Анатолій Дерека