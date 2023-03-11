Повторення сезонного рекорду: Україна опинилась в топ-десятці жіночої естафети в Естерсунді
Наша команда непогано йшла на початку та була одна з найкращих за швидкострільністю та кількості точних пострілів. Втім невдале закінчення опустило жінок на 9 сходинку.
У шведському Естерсунді добігає восьмий етап Кубка світу з біатлону. На суботу, 11 березня, заплановані жіноча та чоловіча естафети, пише 24 канал.
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До команди жінок увійшли Юлія Джима, Олена Білосюк, Дар'я Блашко та Анастасія Меркушина. Найкращим результатом сезону для українок було 9 місце в Антгольці. Цей показник в Естерсунді ледь не був побитий.
Джима та Білосюк стріляли без хиб, але через брак швидкості опинялись на 6-8 місцях. Під кінець чотири промахи на свій рахунок записали Блашко і Меркушина. Втім за кількістю хибних вистрілів наша команда поступилась лише Австрії (3).
Анастасія на заключному колі йшла восьмою, але дозволила обійти себе представниці Швейцарії. Таким чином, Україна повторила найкращий результат сезону в естафеті. Перемога дісталась норвежкам, які на 15 секунд випередили француженок.
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Результати жіночої естафети на восьмому етапі Кубка світу в Естерсунді:
- Норвегія – 1:08:00,7
- Франція +15,2
- Німеччина +27,2
- Італія +49,0
- Швеція +1:10,9
- Австрія +1:23,8
- Чехія +1:54,2
- Швейцарія +2:41,8
- Україна +3:12,9
- Канада +4:27,4