Кубок світу в Антгольці: збірна України назвала потужний склад на жіночу естафету

У суботу, 22 січня, у рамках 7-го етапу Кубку світу в італійському Антгольці відбудеться жіноча естафета. Збірна України визначилася зі складом на гонку.

Це буде четверта естафета на рівні Кубка світу у сезоні 2021/22. І Україна на неї знову виставила зовсім інший склад.

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Склад України на жіночу естафету в Антгольці: Валентина Семеренко – Дарія Блашко – Юлія Джима – Олена Білосюк.

Для Блашко це буде перший старт на сьомому етапі в Антгольці. Попередньо вона мала стартувати в індивідуальній гонці, але у підсумку її не пробігла після домовленості з головним тренером Урошем Велепцем.

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