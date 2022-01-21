Кубок світу в Антгольці: збірна України назвала потужний склад на жіночу естафету
21 січня 2022 , 20:12
Джерело:24 канал
У суботу, 22 січня, у рамках 7-го етапу Кубку світу в італійському Антгольці відбудеться жіноча естафета. Збірна України визначилася зі складом на гонку.
Це буде четверта естафета на рівні Кубка світу у сезоні 2021/22. І Україна на неї знову виставила зовсім інший склад.
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Склад України на жіночу естафету в Антгольці: Валентина Семеренко – Дарія Блашко – Юлія Джима – Олена Білосюк.
Для Блашко це буде перший старт на сьомому етапі в Антгольці. Попередньо вона мала стартувати в індивідуальній гонці, але у підсумку її не пробігла після домовленості з головним тренером Урошем Велепцем.
Що відомо про Кубок світу з біатлону
- 22 січня на етапі в Антгольці також відбудеться чоловічий масстарт, але там Україна представлена не буде.
- Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 5-го до 19 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.
- Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17 – 20 березня.