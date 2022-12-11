Дудченко відіграв 15 позицій у переслідуванні, дежавю трійки призерів у Хохфільцені

У неділю, 11 грудня, відбулась чоловіча гонка переслідування, яка закінчила другий етап Кубка світу-2022/202 з біатлону у Хохфільцені (Австрія). Україна була представлена лише Антоном Дудченком.

25-річний біатлоніст вийшов на старт під 38-м бібом та із відставанням від лідера у 2 хвилини та 23 секунди. Антон Дудченко вдруге поспіль зумів зробити солідний стрибок у порівнянні з результатом у спринті, пише 24 канал.

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Лише один українець у гонці

Розпочав українець гонку із нуля на лежці, але вже на другому вогневому рубежі допустився прикрої однієї хиби. На наступних двох стрільба Дудченко відчув дежавю, вибивши дев'ять із десяти мішеней на двох вогневих рубежах.

Дудченко зумів фінішувати у топ-25, показавши 23-й результат. Український біатлоніст підійнявся на 15 сходинок, якщо порівнювати зі спринтом. Ще одна гарна гонка переслідування від Антона.

Інший українець Тарас Лесюк пропустив гонку через хворобу.

Цікаво, що трійка призерів гонки переслідування є ідентичною з п'єдесталом у спринті. Але двоє біатлоністів змінились позиціями. "Золотий дубль" повторив Йоганнес-Тінгес Бьо, який теж допустив на чотирьох вогневих рубежах дві хиби та фінішував першим.

Друге місце теж за норвежцем Стурлою Легрейдом, який у спринті був третім. Трійку лідерів замкнув представник Франції Емільєн Жаклен, який стартував із другого місця.

Результати чоловічої гонки переслідування

1. Йоганнес-Тінгес Бьо (Норвегія, 0+1+0+1) 33:50,7

2. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+1+1) +47,9

3. Емільєн Жаклен (Франція, 0+1+1+1) +1:13,9

...

23. Антон Дудченко (Україна, 0+1+0+1) +2:54,2

DNS. Тарас Лесюк

Третій етап Кубка світу-2022 з біатлону прийме французьке Ансі (15 – 18 грудня). У Франції на біатлоністів чекатимуть спринти, гонки переслідування та перші у сезоні мас-старти.