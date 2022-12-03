Лише один українець потрапив до топ-30: результати чоловічого спринту на Кубку світу

У фінському Контіолагті тривають змагання першого етапу Кубка світу з біатлону. Переможцем чоловічого спринту став норвежець Йоганнес Бьо, а от виступ українців не можна назвати вдалим.

На старт чоловічої спринтерської гонки тренерський штаб збірної України не зміг виставити Дмитра Підручного, який заліковує травму коліну. Тож українська п'ятірка мала наступний склад: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк та Денис Насико.

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Результати українців у спринті

Першим спринтерську гонку серед українців розпочав Артем Прима. Біатлоніст допустив лише одну хибу, не закривши мішень на другому вогневому рубежі. Артему вдалося зачепитися за топ-30, потрапивши в залікову зону.

Також в залік потрапили Богдан Цимбал і Тарас Лесюк. Українці фінішували відповідно на 36 і 40 місцях. Варто відзначити виступ Тараса, який закрив всі мішені.

Антон Дудченко та Денис Насико допустили по два промахи. Вони суттєво поступалися в швидкості суперникам.

У підсумку чотири українця відібралися у гонку переслідування. Денис Насико опинився за межею топ-60.

А переможцем спринтерської гонки став норвежець Йоганнес Бьо. Олімпійський чемпіон Пекіну випередив свого співвітчизника Штурлу Легрейда на 10,5 секунд. Трійку призерів замкнув німець Роман Реєс.

Кубок світу. Етап у Контіолагті, спринт (чоловіки)